Heute im RaBe-Info geht es um den Abbau von 250 Vollzeitstellen bei der SRG, um das Crossover-Konzert von Einshoch6 und im Radioblog um zu viele Regeln in Bern.



Stellenabbau bei der SRG

Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG will 250 Vollzeitstellen abbauen. Das hat der SRG-Verwaltungsrat am Donnerstag angekündigt.

Dass die SRG sparen muss und wird, ist schon seit dem Abstimmungskampf um die No Billag-Initiative klar. Über das Ausmass des Personalabbaus aber zeigen sich die Gewerkschaften nun trotzdem erstaunt. Die Mediengewerkschaft SSM befürchtet, dass damit der Leistungsdruck auf die verbleibenden Mitarbeitenden steigt und die Qualität gefährdet ist.

Einshoch6: Hip Hop meets Klassik

Klassische Musik ist nicht unbedingt diejenige Musik, welche man als erstes mit Jugendlichen in Verbindung bringt. Hip Hop schon viel eher. Wenn man nun der Jugend die Klassik näher bringen möchte, warum kombiniert man sie dann nicht einfach mit Hip Hop? Diese Überlegung hat die deutsche Band Einshoch6 angestellt und flugs ein entsprechendes Crossover-Projekt ins Leben gerufen.

Am Freitag 29. Juni sind Einshoch6 im Berner Stadttheater zu Gast und spielen dort zusammen mit dem Berner Symphonieorchester ein Familien-Konzert. Mit dabei ist auch der 21-jährige Rapper Landro aus Biel und mit dabei beziehungsweise vorne dran steht: KTB-Chefdirigent Kevin John Edusei. Herr Edusei, sagen Sie mal: Wie Wie viele Hip Hop-Platten haben Sie Zuhause in der Plattenkiste stehen?

Das Familenkonzert Hip Hop trifft Klassik geht am Freitag 29. Juni im Stadttheater Bern um 19:30 Uhr über die Bühne.

Geregelter Radioblog

Regeln, Überreglen, Aufregen. Die Berner FDP-Stadträtin Claudine Esseiva nervt sich in ihrer akustischen Kolumne über die strengen Auflagen für das Parkonia Festival im Kocherpark in Bern.