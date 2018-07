Playlist vom 06.07.18, Radio Sur Le Pont

Trinidad Steel-band – Calypso Jazz Improvisation

Heretic – Oberth

Jacy – Resounding Seashell

Astral Sounds – Spectra

Linear Movement – Way Out Of Living

Die Wilde Jagd – 2000 Elefanten

aul – Fast Schnitzel

Mono für Alle – Hallo Verfassungsschutz

Lucio Battisti – La Canzone Della Terra [Hidden Track]

Kelenkye Band – Jungle Music

Motor City Drum Ensemble – Raw Cuts #3

Jonas Frederiksen – Meet Me Over The Fence

Bjørn Torske – Clean Air [B-Art]

Leon Thomas – China Doll

Camille Yarbrough – Take Yo‘ Praise

Twinkie Clark – Awake O Zion

Fatdog – Remember

Mark Blair – I Miss The Old Kanye

The Mauskovic Dance Band – Analog Fruit [Must See]

Charles Earland – More Today Than Yesterday

Amadou Balake – Wayisjelequeyele

Bianca Chandon presents &Co. – Wine Cooler [Fiiraabebier]