Der Quartalstalk zu den Monaten Mai, Juni & Juli mit folgenden Themen:

– Prides in Lugano, Zürich und London

– Ehe für Alle kommt 2022, aber…

– WHO ICD-11 vermerkt Trans nicht mehr als psychische Störung

– Vorgänge in der Inter* Community

– Aussicht auf die nächsten 3 Monate.

Erwähnte Links:

Swiss Diversity Award: www.diversityaward.ch

Der Quartalstalk ist auch als Podcast verfügbar! Abonniere QueerUp Podcasts und verpasse keine Inhalte mehr!