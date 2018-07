Hey folks!

Everything comes to an end. Manchmal muss man Dinge loslassen obwohl man sie sehr gerne mag um kopfüber und full force in ein neues Abenteuer zu stürzen. In diesem neuen Abenteuer stehe ich schon knieftef drinn und deshalb begleitet Euch seit Juli die wundergute Melissa durch den Dienstagmorgen.

Danke für Euren Support, fürs immer huere fescht Liäbi mache mit mir und meiner Mucke und fürs grundsätzlich grossartig sein. Love you all! Seid lieb zu Melissa – i bi duss!

Yours truly, Sarah