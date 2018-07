Cooler Sound & Electric Guitar ist wieder angesagt …

Hey Musikfreaks, ABBAZAPPA, bringt am Dienstag 24 Juli 2018 von 20:00 bis 21:00 on rabe.ch,fetzige Songs, die du wahrscheinlich noch nicht kennst..Cooler Sound & Electric Guitar ist wieder angesagt …

