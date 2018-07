„Crisscross…Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

Im Focus: CD-Neuheiten, In Memoriam Tomasz Stańko

Walter Smith III feat. Joshua Redman: Twio – Whirlwind; John Coltrane Both Directions at Once: The Lost Album – Impulse; Noah Preminger/ Frank Carlberg: Whispers & Cries – RPR; Joélle Léandre/ Elisabeth Harnik: Tender Music – Trost; Benoît Delbecq 4: Spots on Stripes – Clean Feed; Tomasz Stańko American Quartet: December Avenue – ECM