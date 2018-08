118 Sendung Singer Song Writer Festival

Gespielte Lieder 07,08,2018

01 Leo Sayer – Tomorrow(1973)

02 Keir – Night And Day(1973)

03 Marius Bear – I’m a man(2018)

04 Marius Bear – Sanity(2018)

05 BAUM – Buffalo(2017)

06 BAUM – Learn To Fall(2017)

07 The Konincks – Staring at Walls(2017)

08 The Konincks – Backwards Live(2016)

09 Wolf Alice – Space & Time(2017)

10 Wolf Alice – Blush (Live2014)

11 Bike – Do Caos Ao Cosmos(2017)

12 Yossi Fine & Ben Aylon – Miss God(2018)

13 Yossi Fine & Ben Aylon – Coffee Breaks(2018)

14 Leo Sayer – Show Must Go On(1974)