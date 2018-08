Themen der Sendung:

NEWS zur Stiefkindadoption in der Schweiz, die Öffnung der Ehe in Costa Rica und die Verurteilung eines Jugendlichen in Sibirien wegen «Propaganda für Homosexualtität».

Der Blickpunkt Trans mit Petra Brombacher über ihre Transition, über Transphobie und ihre Arbeit beim Berner LGBT+Verein HAB als stellvertretende Präsidentin und Koordinatorin von Projekten.

Fragen und Antworten zur Lage der LGBT+Nation mit Antworten von Pink Cross-Geschäftsleiter René Schegg über die Öffnung der Zivilehe, über den Sinn des Heiraten und über politisches Engagement.

Von Tuten und Blasen – das Gesundheitsmagazin für Schwule und Männer, die Sex mit Männern haben in Zusammenarbeit mit dem Checkpoint Bern und Wuddri von der Aids-Hilfe Bern über die internationale Aids-Konferenz in Amsterdam und mit Fakten über den HIV-Hometest.

Vorschau mit David Wolf auf die diesjährige BEGEGNUNG SCHWULER MÄNNER, die am Wochenende vom 20. und 21. Oktober stattfindet.