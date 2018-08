Auf der Warmbächlibrache stehen zur Zeit wieder die bunten Wagen des Zirkus Chnopf, denn dieser zeigt dort bis Sonntag sein neues Programm «Gugus». Die insgesamt 16 Wagen und 7 Traktoren haben dieses Jahr zum letzten Mal die Warmbächlibrache angefahren, weil diese in Bälde überbauen werden wird. Für den Chnopf bedeutet dies, dass ein neuer Standort gefunden werden muss. Das sei gar nicht so einfach, sagt Gesamtleiter Konrad Utzinger. Zwar seien die Anforderungen an den neuen Standort nicht übermässig hoch, schliesslich brauche man ganz einfach nur Platz, um die Wagen und Open Air Bühne für eine Woche aufzustellen. Weil es für zentral gelegene Plätze aber haufenweise Vorschriften und Regelungen gäbe, sei es trotzdem schwierig, eine neue Spielstätte zu finden.

Es gehört zum Konzept des Zirkus Chnopf, dass in familiärer Umgebung junge und erfahrene Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen zusammenarbeiten und auch in seinen Produktionen verbindet der Chnopf Welten: die Welten von Artistik, Tanz, Theater und Live-Musik. Im neuen Programm «Gugus» beleuchtet der Chnopf das Thema Andersartigkeit aus verschiedenen Perspektiven, wobei ein Kran und unterschiedlich lange Leitern zum Einsatz kommen. Die insgesamt 10 Artisten und Artistinnen sind aber nicht nur auf der Bühne im Einsatz, sondern müssen auch die Bar bedienen, Klos putzen und beim Aufbau helfen, denn beim Chnopf machen alle alles.

Der Zirkus Chnopf zeigt «Gugus» vom 15. – 19. August auf der Warmbächlibrache. Genauen Spielzeiten gibts hier . Diese Jahr ist auch die Heitere Fahne vor Ort, gemeinsam wird die 10. Ausgabe des Festivals Säbelibum gefeiert. Konzerte: Donnerstag ab 18.30 Uhr Clochard Deluxe und Tomazobi, Samstag ab 13.30 Uhr Hora Band, Rosi, Tillie & Laura, Mister Milano, Marc Amacher