Die Ausstellung CLEVER zeigt spielerisch und bildlich auf, wie nachhaltig unser Einkaufsverhalten ist. Besucher*innen können ihr eigenes Einkaufsverhalten unter die Lupe nehmen oder sich mit einer prominenten Persönlichkeit messen.

Wer die Ausstellung lokal oder online besucht, kann einen Einkaufskorb mit Waren füllen und die dann an einer Kasse auf ihre Nachhaltigkeit prüfen:

Klima – wie klimafreundlich ist ein Produkt? Verschmutzung – wie gross ist die Umweltverschmutzung in der Produktion? Ressourcenverbrauch – wie viele Rohstoffe müssen verbraucht werden? Biodiversität – wie verhält es sich mit dem Schutz der Artenvielfalt? Sozialverträglichkeit und Tierhaltung – unter welchen Bedingungen arbeiten Menschen und werden Tiere gehalten? Lebensgrundlage – wie gut ist das Einkommen der Produzent*innen?

Je nachhaltiger der Einkauf desto grösser ist die grüne Fläche am Schluss. Dafür werden sechs Kriterien überprüft:



Info-Redaktor Michael hat die Ausstellung besucht und dort mit dem Leiter von CLEVER Marcel Anderegg gesprochen:





CLEVER ist eine Ausstellung der Entwicklungsorganisation Biovision. Die aktuelle Ausstellung läuft noch bis am 19. September 2018 in der PH-Mediothek am Helvetiaplatz in Bern (Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 12 – 17:30 Uhr – Sa. 10 – 17 Uhr). Der Eintritt ist gratis.