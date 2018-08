Der Morgen Mittwoch

Playlist vom 22.08.18, Der Morgen

Rvdical, The Kid – Miles Away

Lord Echo – Low To The Street

Blundetto – Treat Me Like That (feat. Courtney John)

The Gene Dudley Group – Inspector Norse

Delvon Lamarr Organ Trio – Al Greenery

Ice – Reality

Mark Grusane – Walk With Me (Edit)

Nino Nardini & Roger Roger – Jungle Obsession

Kiki Gyan – Disco Dancer

Black Science Orchestra – St. Mark’s Square

Giovanni Damico – Essential

Caz Bolero – Do It (feat. Steve Zunami)

ORGŌNE – The Cleaner

Man and Birdmen – Stardust

willibald – Electric Kiss

I Made You A Tape – Shards

The Schmutz Sisters – La Folle

Lucy Dacus – I Don’t Wanna be Funny Anymore

Seelenluft – Manila

Gater – Taboo

Camilla Sparksss – Europe

Agent Side Grinder – Mag 7

Pisse – Nervenheilanstalt

Rheingold – Dreiklangsdimensionen

Malaria – Kaltes Klares Wasser

Ester Poly – Slutwalk

EYE – Le Croquis De La Femme

Heimat – Tot Und Hoch

E&A Rüeger – Furka

Tim & Puma Mimi – Dupi Dough

Les Parisiennes – On Recoit, On Envoie

Bruxas – Más Profundo

Masanori Sasaji – Hot Taste Jam (Phil Asher & The Mighty Zaf Re-Edit)

Paternoster ‎- Old Danube

Fruupp – Misty Morning Way