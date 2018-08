Das Werk des Christoph Geiser ist ein umfangreiches – seit nunmehr 50 Jahren verfasst der in Bern beheimatetet Schriftsteller Gedichte, Erzählungen, Romane und Essays. Während Geiser in den Anfängen vor allem Aspekte aus Politik, Gesellschaft und Familie verhandelte, begann er in den 80er-Jahren auch das Thema Homosexualität literarisch zu verarbeiten, was in der biederen Schweiz für Stirnrunzeln sorgte.

Christoph Geiser hat in seinen Werken oft eigene Erlebnisse in Geschichten verpackt und sich mit Humor und Selbstironie, aber auch mit schonungsloser Genauigkeit mit Themen auseinandergesetzt. Im Rahmen des Berner Literaturfests wird dem 69-Jährigen am Donnerstag 23. August der grosse Literaturpreis von Stadt und Kanton Bern verliehen. Herzliche Gratulation, Herr Geiser!

Christoph Geiser liest live im Rahmen des Berner Literaturfests und zwar am Samstag 25. August um 15 Uhr in der Gesellschaft zum Diestelzwang und um 20 Uhr im Kornhausforum.