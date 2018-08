Schriftsteller Christoph Geiser wird mit dem grossen Literaturpreis von Stadt und Kanton geehrt, in Saudiarabien wird für die 29-jährige Israa al-Ghomgam die Todesstrafe gefordert, weil sie an regierungskritischen Protesten teilgenommen hat und Spoken-Word-Poet Remo Rickenbacher lässt im heutigen Radioblog die Zeit rückwärts laufen. Das und mehr gibts im Infopodcast (ab 12 Uhr):

Literaturpreisträger Christoph Geiser

Das Werk des Christoph Geiser ist ein umfangreiches – seit nunmehr 50 Jahren verfasst der in Bern beheimatetet Schriftsteller Gedichte, Erzählungen, Romane und Essays. Während Geiser in den Anfängen vor allem Aspekte aus Politik, Gesellschaft und Familie verhandelte, begann er in den 80er-Jahren auch das Thema Homosexualität literarisch zu verarbeiten, was in der biederen Schweiz für Stirnrunzeln sorgte.

Christoph Geiser hat in seinen Werken oft eigene Erlebnisse in Geschichten verpackt und sich mit Humor und Selbstironie, aber auch mit schonungsloser Genauigkeit mit Themen auseinandergesetzt. Im Rahmen des Berner Literaturfests wird dem 69-Jährigen am Donnerstag 23. August der grosse Literaturpreis von Stadt und Kanton Bern verliehen. Herzliche Gratulation, Herr Geiser!

Christoph Geiser liest live im Rahmen des Berner Literaturfests und zwar am Samstag 25. August um 15 Uhr in der Gesellschaft zum Diestelzwang und um 20 Uhr im Kornhausforum.

Todesstrafe in Saudi-Arabien

Saudi-Arabien ist eines der repressivsten Länder der Welt, immer wieder werden RegimekritikerInnen zur Todesstrafe verurteilt und auch wegen Homosexualität oder Gotteslästerung werden Todesurteile ausgesprochen. Der zunehmend reformistische Kurs des regierenden Kronprinzen Mohammed bin Salman erweckt zwar den Anschein, dass das Land offener und toleranter werden. So dürfen Frauen in Saudiarabein nun Autofahren und Fussballspiele besuchen und kürzlich wurde auch das erste Kino eröffnet. Die Repression gegenüber Andersdenkenden habe allerdings in letzter Zeit sogar noch zugenommen, sagt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International.

Aktuell sorgt der Fall von Israa al-Ghomgam weltweit für Schlagzeilen: Die saudische Staatsanwaltschaft fordert die Todesstrafe für die 29-jährige, weil Israa al-Ghomgam an regierungskritischen Protesten teilgenommen hat.

Radioblog Remo Rickenbacher

Was, wenn wir die Persepktive auf die Dinge einfach mal umkehren, und uns zum Beispiel unangenehme Filme rückwärts anschauen? Dieser Frage geht der Thuner Spoken-Word-Poet Remo Rickenbacher im heutigen Radioblog nach.