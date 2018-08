Crisscross…Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

Wiedergehört: Das Joe Harriott Quintett

Verkannt und mittellos starb Joe Harriott 1973 mit 44 in England. Erst in neueren Jazzgeschichten wird der jamaikanisch-britische Altsaxophonist als ein genialer Vorläufer des Free Jazz gewürdigt. Mit Stilen von Calypso und Swing bis Hard Bop auf du und ein brillanter Adept Charlie Parkers, wurde Harriott in den späten 60er Jahren mit einer Indo-Jazz-Fusion auch zu einem World-Jazz-Pionier. Doch echte Meilensteine des Jazz bleiben die zwei Platten „Free Form“ und „Abstract“ des Joe Harriott Quintet (1959-62).

