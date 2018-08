Spezialsendungen

Was passiert wenn wir Zeit als Kugel denken statt als Linie? Wenn Epochen kollidieren und Konzertformate aus den Fugen geraten? Rechtzeitig zum Musikfestival 2018 «unzeitig» ist Radio Antenne zurück und umspielt das Festival mit zwei Hörspaziergängen und einem täglichen Radioprogramm. «Mit der Zeit gehen und zurücklauschen» führt akustisch durch die Lorraine und eine Schulklasse lädt in «Dämmerung zur Unzeit» zu einer akustischen Reise in die Dunkelheit.

Das Radioprogramm widmet jeden Tag einem besonderen Aspekt des Zeitlichen. Die Auftaktsendung zur Unzeit lässt vergangene Zeiten aufklingen und fragt, was geschieht, wenn etwas zur Unzeit geschieht, wenn es uns überrauscht in der Musik oder im Leben? Am Donnerstag begibt sich die Redaktion in die Zeitkugel des deutschen Komponisten Bernd Alois Zimmermann, der im Fokus des Festivals steht. Eine Kugel, in der unterschiedliche Zeiten, Tempi, Takte ablaufen. Um die Uhrzeit geht es am Freitag: die Uhr misst die Zeit, sekunden-, minuten-, stundenweise, kreisend oder digital, warum genau in diesem Takt? Eine Stunde kann im Flug vergehen, eine Minute mag sich ins Unendliche ausdehnen – die Samstagssendung taucht ins Zeiterleben ab. Und zum Schluss läuft die Uhr nur solange die Batterie reicht – immer mehr wollen wir in der befristeten Zeit unterbringen, bis zum Burnout.

Das Radioteam ist im Radiomobil unterwegs, dieses wird zum Treffpunkt, es wird gehört, gesprochen, gedacht und mit der Zeitlichkeit von Klängen gespielt.

Sendezeiten und Standorte Radiomobil:

Mi 5.9., 17–19 Uhr, Dampfzentrale

Do 6.9., 17–19 Uhr, Kunstmuseum Bern

Fr 7.9., 17–19 Uhr, Die Werkstatt, Lorraine

Sa 8.9., 17–19 Uhr, Münsterplatz

So 9.9., 17–19 Uhr, Progr Hof

Daten Hörspaziergänge: www.radioantenne.ch

Radio Antenne ist ein dreijähriges Hauptstadtkulturprojekt von Radio Bern RaBe, dem Musikfestival Bern, dem Kunst- und Kulturhaus visavis und Zuhören Schweiz.