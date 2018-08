In Chemnitz eskalierte in den letzten Tagen die rechte Gewalt – wie konnte das passieren? In China organisieren sich immer mehr Arbeiter*innen ausserhalb der offziellen Gewerkschaften – wie geht die kommunistische Partei damit um? Die SRG-Köpfe wollen die Nachrichtenredaktionen im Radiostudio Bern zum Umzug nach Zürich zwingen – warum wehren sich die SRF-Journalist*innen dagegen? Antworten im Info-Podcast um 12 Uhr.