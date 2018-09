Heute wirft das RaBe-Info den Blick auf Kamerun, wo ein Bürgerkrieg zwischen der französischsprachigen Mehrheit und der englischsprachigen Minderheit droht. Ausserdem geht das Info auf Bibersuche am Zihlkanal bei Biel… und wird fündig:

Pulverfass Kamerun droht zu explodieren

Fernab der Weltöffentlichkeit bahnt sich in Kamerun ein Bürgerkrieg an. Der seit Jahren schwelende Konflikt zwischen der französischsprachigen Mehrheit und der englischsprachigen Minderheit droht zu eskalieren. Immer mehr bewaffnete Gruppierungen machen sich breit. Die Forderung nach Unabhängigkeit im englischsprachigen Teil ertönt immer lauter. Kameruns Regierung und Armee antworten mit Einschüchterung und brutaler Gewalt. Kurz vor den Präsidentschaftswahlen ist das westafrikanische Land zu einem Pulverfass geworden. Guy Thomas, Afrika-Historiker mit Schwerpunkt Kamerun sagt, die Sprengkraft des Konfliktes in Kamerun werde international massiv unterschätzt:

https://www.freie-radios.net/mp3/20180903-inkamerundro-90789.mp3





Der Biber ist wieder da

Bis vor 200 Jahren lebten zwischen Genfer- und Bodensee Tausende Biber. Doch der Mensch rottete sie aus, denn sowohl sein Fell als auch sein Drüsensekret waren hoch begehrt. Die katholische Kirche kategorisierte den Biber als Fisch, so dass er auch in der Fastenzeit verspeist werden durfte. Hinzu kam, Fischer betrachteten ihn fälschlicherweise als Konkurrenten.

Mitte des letzten Jahrhunderts wurde der Biber wieder angesiedelt und so leben heute wieder über 2000 dieser grössten Nagetiere Europas in der Schweiz.

Jura Bernois Tourisme bietet Beobachtungstouren in Biel an, geführt werden diese von der Wanderleiterin Valérie Chételat: