Abbazappa 120 Sendung, 04,09,2018

Raga Rock

Gespielte Lieder

01 Kula Shaker ‎ – Hush(1997)

02 Blue Cheer – Babaji (Twilight Raga) 1970 Instrumental(1970)

03 Kula Shaker – Hey Dude(1996)

04 The Brian Jonestown Massacre – Malela(1997)

05 The Brian Jonestown Massacre – Hold That Thought(2018)

06 Brian Jonestown Massacre – Skin and Bones(2018)

07 The Kinks – See my friends(1965)

08 The Beatles – Within You Without You(1967)

09 Ananda Shankar – Jumpin Jack Flash(1970)

10 Ananda Shankar – Dancing Drums(1975)

11 Cornershop – Hong Kong Book Of Kung Fu (Tjinder Singh(1995)

12 Bloodywood ft. Raoul Kerr – Ari Ari(2018)

13 The Incredible String Band – The Hedgehog’s Song(1967)

14 A. R. Rahman ft Berklee Indian Ensemble – Thee Thee & Malargale(2014)