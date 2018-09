– Subkutan Talk –

Emil von Wattenwyl ist 20ig und 2017 der weltbeste Webdesign- Lehrling. Sowohl an den Swiss Skills als auch den World Skills räumte er ab. Und ist dieses Jahr an den Swiss Skills in Bern, vom 12.-16. September als Experte mit dabei. Über die Freude am Sieg und den Leistungsdruck der darauf folgte spricht er mit unserem Redaktor Ralph Natter.