„Crisscross…Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

Im Focus: CD-Neuheiten USA

Joshua Redman, Ron Miles Quartet: Still Dreaming – Nonesuch

Joe Lovano & Dave Douglas Soundprints – Scandal – Greenleaf Music

Fred Frith Trio: Closer To The Ground – Intakt

Dave Holland, Evan Parker etc: Uncharted Territories – Dare2

Dave Liebman-T. Nakatani-Adam Rudolph:The Unknowable – Rare Noise

Brad Mehldau Trio: Seymour Reads The Constitution – Nonesuch

Jason Lindner-P.Andreou-J.Tyson: Now vs Now – The Bufferting Cocoon – Jazzland