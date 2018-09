Die Themen der Sendung:

NEWS: Indiens Oberstes Gericht entkriminalisiert Homosexualität; Pink Cross erstattet Strafanzeige gegen die PNOS; Christoph Marti für seine Rolle in «Coco» für Preis nominiert.

Der Blickpunkt Trans mit Henry Hohmann vom Transgender Network Switerzland TGNS und folgenden Themen: Luxemburg und Chile haben neue Trans-Gesetze beschlossen; in New York kann die Geburtsurkunde auf ein nicht-binäres Geschlecht geändert werden; Die SBB ändern ihre Online-Formulare; nicht-binäre trans Menschen im Fokus der Medien; die Stadt Zürich beschliesst einen Aktionsplan für trans Menschen; neue Jugendstudie erfasst erstmals auch trans Menschen; Lucy Clark ist die erste Fussball-Schiedsrichterin in England; Fabienne Peter ist die erste trans Frau, die in der Schweizer Eishockeyliga offiziell spielt; trans Models only an der New York Fashion Week.

Fragen und Antworten zur Lage der LGBT+Nation von der Jubiläumsfeier «25 Jahr Pink Cross» in Wabern bei Bern mit Anna Rosenwasser von der Lesbenorganisation Schweiz und Michel Rudin von Pink Cross über Geburtstagsgeschenke und Geburtstagswünsche, die Klage gegen die PNOS, die Öffnung der Zivilehe und dem öffentlichen Coming-out der Fussballheldin Lara Dickenmann im Blick.

inter*aktiv mit News aus der Welt der inter Menschen mit dem Aktivisten Urs Sager über den «Intersex Awareness Day» von 26. Oktober 2016, einem Kinderbuch zu Intersex von Luzie Loda, der Vernehmlassung «Änderung des Geschlechts im Personenstandsregister» und einem Aufruf zur Studienteilnahme für Jugendliche mit einer Geschlechtsvariation.

Das Sonntagsgespräch mit Audrey Aegerter, der Präsidentin und Mitbegründerin des Verein «InterAction» in der Romandie.

Am 27. Oktober feiert der «schmaz – schwuler männerchor zürich» im Theater Rigiblick Premiere mit dem neuen Programm «schmaz. DIE ENTSCHEIDUNG.» Ich sprach mit Matti Rach über das neue Programm und über den Chor selber.

Der Homoblues mit Christoph Matti zum Thema «Glaubensbilder» und «Macht».