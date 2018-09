Lucius Licinius Lucullus war ein römischer Senator und Feldherr, dessen Name heute noch sinnbildlich für prunkvollen Lebensstil und üppige Festmahle steht. Lukullus war aber auch ein unerbittlicher Kriegsherr, der manche Schlacht führte und für den Tod vieler Menschen verantwortlich war.

Im Hörstück «Das Verhör des Lukullus» des deutschen Schriftstellers Bertolt Brecht muss Lukullus nach seinem Tod vor einem göttlichen Gericht Rechenschaft über sein Tun ablegen. Ausgestrahlt wurde dieses Hörstück zum ersten Mal 1940 auf dem Schweizer Landessender Beromünster – ein mutiger Akt, denn Brechts Stück kann durchaus als versteckte Hitler-Kritik interpretiert werden.

Auch wenn die Ausstrahlung von Brechts Hörstück auf Radio Beromünster mittlerweile 78 Jahre zurückliegt, so hat es nicht an Aktualität verloren. Ignorante und willkürkliche Gewaltherrscher gab es nicht nur im römischen Reich oder im zweiten Weltkrieg. In Zeiten von Putin, Erdogan und Trump ist Brechts Text zeitloser denn je. Entsprechend zeigt die Theatergruppe 400asa/Digital Bühne «Lukullus» ab morgen Donnerstag bis und mit Sonntag in der grossen Halle der Reitschule. Details und Spielzeiten finden sich hier.