Bölz no eis

Auch Bern hat im digitalen Bereich der Start-ups etwas zu bieten. Aber was genau ist eigentlich ein Start-up? Was hat es mit Big Data auf sich und was kann man damit anstellen? Und wer sind eigentlich die in der Effingerstrasse, die ihr Schaufenster mit Post-its in Form von Mario vollgeklebt haben? Patrick Bönzli und Manuel Linder von SPOUD liefern Antworten.