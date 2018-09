Spezialsendungen

20. September, 19-22 Uhr, Grosse Halle Reitschule Bern…

So spannend die Geschichte des Hörspiels Das Verhör des Lukullus ist, so spannend auch die Entstehung und die Chronik der Ausstrahlung. Bertolt Brecht zeichnete in diesem Text einen römischen Feldherrn, einen über Leichen gehenden Despoten, der trotz Verfremdung für viele als Hitler erkennbar war. 1940, in einer höchst angespannten Zeit, galt es, Deutschland nicht zu provozieren. Zum Trotz hatten sich jedoch die Macher des Hörspiels an der geistigen Landesverteidigung vorbei geschmuggelt und mit der Ausstrahlung des Hörspiels am Radio Beromünster den grössten Mut bewiesen!

In Zeiten von Putin, Erdogan und Trump ist Brechts Text zeitloser denn je! Aus diesem Grund entschied sich die Digitalbühne Zürich aka 400asa das Hörspiel in unterschiedlichen Städten der Schweiz live zu inszenieren. RaBe gibt mit einer Live-Übertragung aus der Grossen Halle am 20. September Einblicke in das Theater- & Radiolabor. Ausserdem verbinden wir in dieser Spezialsendung „Lukullus“ mit unserem legendären Trumpwatch-Format und sind mit Hintergründen, Experteninterviews und eigenen rhetorischen Inputs Teil des Live-Hörspiels!