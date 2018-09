Spezialsendungen

Am 12. Oktober von 14 bis 15 Uhr werden bereits zum zweiten Mal Stimmen aus dem Humanus Haus auf RaBe zu hören sein.

Das Ziel von Radio Kunterbund ist es, Menschen mit Unterstützungsbedarf eine hörbare Stimme in der Gesellschaft zu geben und Themen aus ihrem Lebensalltag aufzugreifen. Begriffe wie Selbstbestimmung, Teilhabe und Autonomie werden im Gestaltungsprozess der Sendung aktiv gelebt, denn der Begriff der wirklichen Teilhabe und Inklusion beschränkt sich nicht nur auf den rein physischen Bereich, sondern schliesst auch die gedankliche Teilhabe an Begriffen, Gedanken und Konstrukten mit ein.

In der Sendung „Mandala“ widmet sich die Redaktion dem Thema Kunst. Im Rahmen des inklusiven Kulturfestivals „Art und Leise“ näherten sich die Sendungsmachenden gemeinsam dem Begriff Kunst an und fanden heraus, was Kunst für verschiedene Menschen bedeutet.

In der Sendung zu Gast sind: Urs Mühlemann, Elke Bühler, Thorsten Schwarz und Michel Gsell vom Duo „Schertenlaib und Jegerlehner“.