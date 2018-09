Das RaBe-Info steht heute voll und ganz im Zeichen der Gleichberechtigung von Frau und Mann. Wir machen den Ausblick auf die Lohngleichheitsdemo #ENOUGH18, den unsere Kollumnistin Sandra Künzi mit einem entsprechenden Radioblog ergänzt.

Demonstration für Lohngleichheit – #ENOUGH18

Laut dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund SGB sind Frauen in Politik und in Führungsgremien der Wirtschaft stark unter vertreten. Und sie verdienen für gleichwertige Arbeit im Schnitt monatlich 600 Franken weniger als Männer. Obwohl sich diese Schere zwischen Männer- und Frauenlöhnen langsam am Schliessen ist, ruft ein breites gewerkschaftliches Bündnis am Samstag zu einer Grossdemonstration auf. «Diese Schere schliesst sich leider nur im Schneckentempo. Wir haben genug.», sagt SGB-Zentralsekretärin Regula Bühlmann gegenüber RaBe. «Wir wollen das es mit der Gleichstellung schneller vorwärts geht. Ausserdem müssen wir genau jetzt ein starkes Zeichen setzen, weil der Nationalrat nächste Woche über die Revision des Gleichstellungsgesetzes diskutiert.» Die Grossdemonstration am 22. September 2018 läuft unter dem Motto «#enough18» (englisch für «genug»).



«Ich schäme mich nicht für meine kommunistische Jugend»

Wo auch immer sie hingekommen sei, habe man sie auf ihre Jugend im kommunistischen Jugoslawien angesprochen, sagt Sanja Mitrovic. Die 40-Jährige Theatermacherin, Perfomerin, Schriftstellerin und Dozentin erblickte einst in Zrenjanin im heutige Serbien das Licht der Welt, in Holland studierte sie Theater und heute lebt sie in Belgien.

Mit Jahrgang 1978 gehört Sanja Mitrovic zu einer der letzten Generationen, welche den gelebten Kommunismus im jugoslawischen Alltag noch aktiv miterlebten. Viele Leute hätten erstaunliche Vorstellungen von dieser Zeit, welche sich nicht mit ihren eigenen Erlebnissen decken würden, sagt Mitrovic. In ihrem Stück «Ich schäme mich nicht für meine kommunistische Jugend» thematisiert sie diese Erinnerungen an ihre Kindheit und räumt dabei dem jugoslawischen Film eine besondere Stellung ein.

«Ich schäme mich nicht für meine kommunistische Jugend» wird noch bis Samstag 22. September im Berner Schlachthaus Theater gezeigt.

Radioblog

Seit 37 Jahren ist die Gleichstellung von Mann und Frau in der Schweizer Bundesverfassung verankert. Doch noch immer ist die Lohngleichheit zwischen den Geschlechtern nicht erreicht. Autorin und Kolumnistin Sandra Künzi diskutiert diese Tatsache auf satirische Art und Weise im aktuellen Radioblog.