Nach Johann Schneider-Ammann nun auch Doris Leuthard. Wer soll die Nachfolge im Bundesrat antreten? Wie kam das Telefon nach Bern? Und welchen Wert hat Geld? Diese und andere Fragen klären wir in der heutigen Info-Sendung:



Auch Doris Leuthard geht

Überraschung im Bundeshaus: Vor drei Tagen reichte FDP-Bundesrat Johann Schneider-Ammann seinen Rücktritt ein, gestern nun wurde bekannt, dass es ihm seine Amtskollegin Doris Leuthard gleichtun wird. 12 Jahre lang sass Leuthard für die CVP im Bundesrat, wo sie zuletzt das eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation führte.

Es gibt wohl nur wenige Bundesräte und Bundesrätinnen, die auf eine derart erfolgreiche Amtszeit zurückblicken können wie Doris Leuthard. Die 55-Jährige gilt als eine starke Persönlichkeit, die es immer wieder geschafft hat, Bundesrat, Parlament und Volk auch von schwierigen Themen zu überzeugen. Überzeugen muss nun aber vor allem die CVP selbst, wenn es darum geht, eine geeignete Nachfolge für Leuthard zu finden. Denn bereits jetzt liegen Forderung auf dem Tisch, dass beide vakanten Bundesratssitze von Frauen besetzt werden müssen.

Wie das Telefon nach Bern kam

Was heute kinderleicht zu handhaben ist, sorgte vor 100 Jahren noch für Stirnrunzeln bei der Bedienung: Als das Telefon 1880 nach Bern kam, wurde ein Handbuch mitgeliefert. Das Museum für Kommunikation hat die Geschichte des Telefons in Bern genauer beleuchtet. Im Rahmen des Stadtführers Bärn isch eso der Burgergemeinde Bern ist dabei ein Hörstück entstanden, welches uns mitnimmt in eine Zeit, als noch Wächter auf dem Münster Alarm schlugen, wenn Gefahr drohte.

Radioblog «Möbel und Badewanne»

Für den heutigen Radioblog ist die Künstlerin und Frauenraum-Aktivistin Mirjam Ayla Zürcher zuständig. In ihrem Schaffen sind eigene Texte zentral, die aber immer wieder in anderen Formen erscheinen, sei es in einer Performance, als Teil einer Rauminstallation oder als Audioarbeit. Für RaBe setzt sich Mirjam Ayla Zürcher in «Möbel und Badewanne» mit dem Wert des Geldes auseinander.