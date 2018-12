Die Sendung „Gschächnütschlimmers“ und die Eventreihe „Rap ir Cafete“ spannten von mehr als 3 Jahren zusammen. Künstler, die jeweils am ersten Freitag des Monats in der Cafete ihre Show abliefern, kommen wenn möglich am selben Abend in die Sendung.

Nun tritt der Organisator ‚Flocke‘ kürzer und widmet sich neuen Aufgaben- ob er wohl mit seinem Nordring-Laden expandiert, selbst beginnt zu Rappen oder einfach das Organisieren von Events satt hat, wird er uns hoffentlich erzählen. Für uns waren seine Gäste eine Bereicherung unseres musikalischen Spektrum und natürlich eine Möglichkeit, die Reichweite unsere Sendung in der Berner- und Schweizerrapszene zu vergrössern. Merci!

Und man munkelt, Gschächnütschlimmers Sendungsmachende werden weitermachen…

Heute ab 20.00 kommt also Flocke das letzte Mal zu uns in die Sendung und bringt folgende Gäste mit:

–Churchhill

–Migo

–Tarick One

–Kanauratte