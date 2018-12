127 Sendung mit der Bärner Alternative & Indie Band Painter Studio Live by Abbazappa 11.12.2018

Gespielte Lieder

01 Goat – Let It Burn(2018)

02 Fontaines D.C. – Boys In The Better Land(2018)

03 Painters Studio – Cry Baby(2016)

04 Painters Studio feat Juliette – Average(2018)

05 Painters Studio – Enticed(2018)

06 Painters Studio – Slowly(2018)

07 Painters Studio feat Juliette – Alive(2018)

08 Painters Studio feat Juliette – Run Away(2018)

09 Bandit Voyage – Pantalon(2018)

10 Sha La Das – Just for a Minute(2018)

11 Timi Yuro – Whats a matter baby(1962)

12 Ike & Tina Turner – Workin‘ Together(1970)