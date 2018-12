Happy Radio Special – macht glücklich!

Dröhnende Autos, laute Jubelgesänge und singende Gondolieri – ein Feuerwerk aus Stimmen, Geräuschen und Klängen. Menschen mit Beeinträchtigung aus der Stiftung Tannacker haben im Rahmen einer Radio-Woche ihre eigene Sendung gemacht.

Die elf Bewohner*innen erforschten während des Radiokurses, welcher von der Radioschule klipp+klang durchgeführt wurde, die Klänge und Stimmen rundum ihre Wohn- und Arbeitswelt. Wie unterscheiden sich die Sirenen der Polizei, Feuerwehr und des Krankenwagens? In welcher Stadt gurren die Tauben am lautesten? Welche Fussballmannschaft wurde bereits zwanzig Mal Schweizer Meister? Das beantworten die Sendungsmacher*innen mit Handicap in der stündigen Radiosendung «Happy Radio Spezial». Die Inhalte wiederspiegeln die diversen Interessen der Bewohner*innen, bieten aber auch einen Einblick in den Betriebsalltag der Stiftung Tannacker. Die Zuhörer*innen werden in die hauseigene Backstube geführt und hören die verschiedenen Instrumente der Musiktherapeutin. Unbedingt reinhören!