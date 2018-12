Der 1.000.056ste Geburtstag der Kunst!

Art’s Birthday – made by partyartificial intelligence

Man muss schon ein bisschen crazy sein, um den eigenen Geburtstag als den Millionsten Geburtstag der Kunst festzulegen. Crazy passt jedoch wunderbar zu RaBe und deshalb freuen wir uns, gemeinsam mit der Hochschule der Künste Bern (HKB), am 17. Januar 2019 einen total verrückten Art’s Birthday zu feiern!

Die Tradition rief Robert Filliou ins Leben, ein französischer Fluxus-Künstler, der die Präsenz der Kunst im Alltag würdigen wollte. Ganz im Sinne von Fillious Idee eines Eternal Networks wird der Art’s Birthday auch von verschiedenen Radiosendern gefeiert, die Klangkunst-Projekte per Satellit austauschen. Dieses Jahr ist RaBe mit einer interdisziplinären Gruppe von HKB-Studierenden Teil dieses internationalen Netzwerks! Tune in oder besucht uns im RaBe-Studio an der grossen Geburtstagssause!

17. Januar 2019, 22-00h

Eine Sendung von Lejla Bajrami, Luzius Bauer, Flurina Casty, Vivianne-Ramona Caraega, Carla-Frieda Nettelnbreker, Lena Perleth, Matthieu Trovato und Demian Wyssmann

In Zusammenarbeit mit Valerian Maly, Magdalena Nadolska und Seraina Renz

Weitere teilnehmenden Radiostationen an Art’s birthday 2019:

ROR Bukarest

RTVSLO Ljubljana

ORF Wien

HRT Zagreb

CR Prag

NCCA Moskau

RTS Belgrad

RTP Lissabon

RTVSLO Ljubljana

esc medien kunst labor Graz

IMA St. Pölten

Dlf Kultur Berlin

RTVS Bratislava

PR Warschau

RTS Lausanne

SR Stockholm

SWR Baden Baden / Freiburg

NAISA Toronto

Radio France / Paris

SWR Baden Baden / Freiburg

RNE Madrid

Genauer Zeitplan des Art’s birthday 2019