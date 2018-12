DO 20. Dezember 2018, 23:00-24:00

Crisscross…Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

In Memoriam

Die letzte Ausgabe im Alten Jahr erinnert an sieben Musiker, die 2018 – teilweise früh verstorben sind: Big Jay McNeely (R&B-Tenorsaxophonist und Rock’n’Roll-Pionier), Hamiett Bluiett (Baritonsaxophonist, Multiinstrumentalist und Mitgründer des World Saxophone Quartet), Jerry Gonzalez (Latin-Jazz-Trompeter), Roy Hargrove (Post-Bop-Trompeter). Hugh Masekela (Trompeter, Sänger und „Father of South African Jazz“), Randy Weston (Pianist und „America’s African Musical Ambassador“) und den Franzosen Didier Lockwood (Rockjazz-Geiger).

