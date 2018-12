The Hottest Morning Show In Town

Playlist vom 19.12.18, Der Morgen

CocoRosie – Gravediggress

Teebs – Why Like This

Planningtorock – Human Drama

The Knife – Pass This On

All XS – Fast

VHS Dreams – Miami 2K15

Infinite Bisous – Lost In Translation / 2

Darkside – Paper Trails

Anoraque – Monotony

Sanullim – Day Out

The Chap – Guitar Messiah

Violent Femmes – Blister in the Sun

Deerhoof – Kidz Are So Small

Thundercat – Them Changes

Alabama Shakes – Hold On

John The Conqueror – Lucille

Boo Boo Davis – If You Ain’t Never Had The Blues

Greyboy – Ggenevieve (feat. Bart Davenport)

The Poets Of Rhythm – Discern / Define

Kokoroko – Abusey Junction

Kelenkye Band – Jungle Funk

Edmony Krater et Zepiss – Gwadloup

Damily – Tsy Miroro

Metá Metá – Cobra Rasteira

Deejay Telio – Ficou

Dawill – Tschädere (feat. Coco)

Frutti Di Mare – Ot Azoy! / Mi Votu E Mi Rivotu (X Jimmy Ragusa)

Azul Loose Ties – Underground Soul

La Dame Blanche – Esa Noche

Nadah El Shazly – Palmyra

AfrotroniX – Petit Pays

KOKOKO! – Azo Toke

André Marie Tala – Black Woman

Erwin Bouterse And His Rhythm Cosmos – Disco Party

Los Orioles – Safari Ghetto

Marcos Resende & Index – Vidigal

Paternoster ‎- Old Danube

William Onyeabor – Anything You Sow