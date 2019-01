Ali Gul Pir (Pakistan) und Umlilo (Südafrika) sind Popstars, die für eine bessere Welt kämpfen – RaBe spricht mit den beiden. Auch die Aktivist*innen des Rettungsschiffes «Sea Watch 3» kämpfen für eine bessere Welt und retten geflüchtete Menschen im Mittelmeer – im Moment stecken sie vor der Küste Maltas fest. Mehr dazu heute im Podcast:



Die «Sea Watch 3» steckt vor Malta fest

Laut zahlreichen Medienberichten darf das Rettungsschiff «Sea Watch 3» noch immer keinen Hafen in Malta oder Italien anlaufen. Das Rettungsschiff hat kurz vor Weihnachten 32 Menschen gerettet, die auf ihrer Flucht nach Europa im Mittelmeer in Seenot gerieten. Die Aktivistin Alina Krobok von Sea Watch sagt gegenüber Radio Lora München und RaBe, dass die Situation an Bord äusserst prekär sei. Zahlreiche Menschen sind wegen der stürmischen See krank. Langsam gehen dem Schiff die Lebensmittel aus. Krobok kritisiert die EU für ihre unmenschliche Flüchtlingspolitik und fordert eine gesamteuropäische Strategie für die Mittelmeer-Grenze:

Pop-Musik kann die Welt bewegen

Das Ende der Dominanz von U.S. amerikanischem und britischen Pop ist in Sicht – wenigstens ein bisschen. Immer mehr Popstars kommen aus Ländern, die lange als Pop-Hinterland galten. Die beiden Musiker Ali Gul Pir (Pakistan) und Umlilo (Südafrika) waren im Oktober auf Einladung des Musiknetzwerks Norient in Bern. Sie sprachen darüber, dass sie mit ihrer Musik gerne Grenzen sprengen. Umlilo kämpft gegen Geschlechterstereotypen in einem Land, wo sich – laut ihm – die Männlichkeit in einer Krise befinde. Ali Gul Pir kritisiert die Eliten in Pakistan und die herrschenden politischen Verhältnisse – und erhält dafür regelmässig Morddrohungen. In ihren Ländern sind die beiden Musiker populär. Im Moment erobern sie den Rest der Welt, was zuweilen jedoch schwierig ist, weil sich viele Länder abschotten und strenge Einreisebestimmungen haben. Trotzdem bleiben die beiden optimistisch – oder wie es Ali Gul Pir sagt: «Wenn gewisse Leute 365 Tage im Jahr fürs Böse kämpfen, müssen wir 365 Tage – pausenlos – fürs Gute kämpfen.»



Komplettes Interview (ungeschnitten in Englisch) mit den Popmusikern Umlilo (Südafrika) und Ali Gul Pir (Pakistan) und Videoclips: