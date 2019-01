Ein selbstfahrendes Auto fährt mit rasantem Tempo und plötzlich rennt ein Kind auf die Strasse – fürs Bremsen ist es zu spät. Links und rechts ausweichen ist nicht möglich. Soll das Auto nun auf die Gegenfahrbahn fahren und mit einem entgegenkommenden Auto kollidieren, oder geradeaus weiterfahren? Die zunehmende Roboterisierung stellt die Menschheit vor ein Dilemma: wie und wer darf Moral programmieren? Der Subkutan-Talk zum Thema Roboterethik.

Die Philosophin Vanessa Rampton lehrt an der McGill Universität in Kanada. Sie ist insbesondere mit Medizinethik beschäftigt und hat sich zudem auch vertieft mit der Roboterethik auseinander gesetzt. Im Gespräch mit Redaktor Ralph Natter erklärt sie, was ein Roboter von einer gewöhnlichen Maschine unterscheidet und warum wir Roboterethik brauchen!

Nehmen wir das Beispiel „selbstfahrende Autos“: Wer trägt die Verantwortung bei einem Unfall eines selbstfahrenden Autos? Und wer darf überhaupt bestimmen wie diese programmiert werden? Studien zeigen, dass die meisten Personen diejenigen selbstfahrenden Autos als moralisch richtig werten, welche immer die grösstmögliche Anzahl von Leben schützen. Gleichzeitig würden dieselben Personen beim Kauf ein selbstfahrendes Auto bevorzugen, dass die Insassen um jeden Preis schützt. Firmen programmieren ihre selbstfahrenden Autos demnach so, dass selbstfahrenden Autos primär die Insassen schützen. Demzufolge sind also alle Verkehrteilnehmer ausserhalb dieses Autos grundsätzlich gefährdet. Die Firmen haben kein Interesse daran öffentlich zu machen, wie ihre selbstfahrenden Autos programmiert sind. Die Philosophin Vanessa Rampton hingegen plädiert für Transparenz: Sie meint FussgängerInnen haben ein Recht zu wissen, welches Kalkül in die Prozessoren der selbstfahrenden Autos programmiert wurde.

Ein anderes Beispiel sind Pflegeroboter: Japan als Vorbild eine mögliche Zukunft auf, wie Roboter in der Pflege und in der Kinderbetreuung eingesetzt werden können. Wären Pflegeroboter auch in der Schweiz möglich? Welche Einflüsse haben die Roboter auf die Gesellschaft – als Ganzes und auf uns als Individuum?

