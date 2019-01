Vor hundert Jahren wurde Rosa Luxemburg ermordet – wir blicken auf ihr bewegtes Leben zurück. Dramatische Situation auf Lesbos – vor allem besonders verletzliche Geflüchtete, wie z.B. schwangere Frauen, erhiellten zu wenig Betreuung. Der Podcast der Sendung:



Zu wenig Schutz für besonders verletzliche Geflüchtete

Das griechische Asylsystem versage bei der Betreuung von besonders verletzlichen Geflüchteten, wie zum Beispiel schwangeren Frauen, unbegleiteten Minderjährigen oder Folteropfern – das schreibt die Hilfsorganisation OXFAM in ihrem gestern veröffentlichten Bericht Vulnerable and abandoned . Es herrsche Personalmangel, die Zentren seien massiv überfüllt, viele Menschen würden trotz winterlichen Temperaturen in Campingzelten hausen müssen und die sanitären Anlagen seien in einem katastrophalen Zustand.

SAO Association, eine Partnerorganisation von OXFAM, betreibt unter anderem auf Lesbos ein Tageszentrum, welches geflüchtete Frauen medizinisch betreut und Rechtsberatungen anbietet. Deren Gründerin Raquel Herzog zeichnet im Interview mit RaBe ein düsteres Bild von der Situation von besonders verletzlichen Geflüchteten. EU-Hilfsgelder würden in der griechischen Bürokratie versickern, schwangere Frauen würden zu Kaiserschnitten gezwungen und müssten nur wenige Tage später wieder ins Camp zurück. Die medizinische Betreuung sei äusserst mangelhaft:

https://www.freie-radios.net/mp3/20190110-miserablemed-93084.mp3

Die bewegende Geschichte von Rosa Luxemburg

Vor 100 Jahren – am 15.Januar 1919 – wurde die Sozialistin Rosa Luxemburg in Berlin ermordet gemeinsam mit ihrem Mitstreiter Karl Liebknecht. Die beiden Anführer der Kommunistischen Partei Deutschlands galten als Bedrohung für die junge deutsche Republik nach dem 1. Weltkrieg.

Die polnische Jüdin Rosa Luxemburg hatte sich schon als Gymnasiastin einer marxistischen Gruppierung angeschlossen. Während ihrem Studium in Zürich hatte sie sich mit Revolutionär*innen aus ganz Europa über die Abschaffung des Kapitalismus und der Monarchie auseinandergesetzt. Später ging sie nach Deutschland, wo Ende 19. Jahrhundert die grösste Arbeiter3innenbewegung bestand. Sie sah den Ausbruch des Weltkriegs kommen und warnte eindringlich davor, musste aber enttäuscht realisieren, dass der Nationalismus selbst innerhalb der linken Bewegung stärker war als die internationale Solidarität unter Arbeiter*innen. So war sie davon überzeugt, dass es tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen brauche, eine proletarische Revolution. Dabei war ihr die internationale Dimension wichtig, ebenso der Antimilitarismus. Die Entwicklungen in Russland nach der Oktoberrevolution beurteilte sie kritisch – rasch erkannte sie die Gefahr der Diktatur einer kleinen Elite um Lenin.

Nachdem am Ende des 1. Weltkriegs der deutsche Kaiser abgedankt war und eine Regierung aus der Sozialdemokratischen Partei SPD und den abgespalteten unabhängigen Sozialdemokraten USPD ihre Arbeit aufgenommen hatte, kam es rasch zu Differenzen und Auseinandersetzungen innerhalb der Linken. Wie sollte die Gesellschaft zukünftig organisiert sein? In der Folge spalteten sich die radikalen Linken ab. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gründeten Anfang 1919 die Kommunistische Partei KPD.

Danach kam es in Deutschland zu den so genannten «Spartakusaufständen», in welchen die Revolutionäre zum Sturz der Regierung aufriefen. Sie wurden von Truppen und den rechtsnationalistischen Freikorps blutig niedergeschlagen. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht wurden von einer Bürgerwehr verhaftet und einem Freikorps übergeben, das sie umbrachte mit Wissen der sozialdemokratischen Regierung. Die Verantwortlichen wurden nie richtig bestraft. Der Tod der beiden Anführer der KPD führte zur endgültigen Spaltung innerhalb der linken Bewegung. Dies war mit ein Grund dafür, dass der Aufstieg des Nationalsozialismus nicht verhindert werden konnte und die Weimarer Republik nach der Machtübernahme Adolf Hitlers 1933 definitiv gescheitert war.

Rosa Luxemburg geht als emanzipierte, mutige Frau in die Geschichte ein, die oft unbequem war. Ihre Kritik an Kapitalismus, Nationalismus und Militarismus haben noch heute ihre Gültigkeit. Viele Strassen und Plätze sind nach ihr benannt, es gibt eine Stiftung, die ihren Namen trägt und viele bekannte Zitate, unter anderem dieses: «Freiheit ist immer nur Freiheit der anders Denkenden.»

Der ZEITSPRUNG zur Ermordung von Rosa Luxemburg: