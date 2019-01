Die freie Theatergruppe Vorort ist bekannt dafür, dass sie gerne aussergewöhnliche Orte bespielt. Für die neuste Produktion «Winterkrieg im Galgenfeld» hat sich die Truppe das leerstehende Hochhaus an der Grenze von Bern zu Ostermundigen angeeignet. Hier – im Galgenfeld-Quartier – zwischen Schrottplatz, Friedhof und einer labyrinthartigen unterirdischen Schutzraumanlage verhandeln das Ensemble den Krieg. Inspiration hat sich Vorort bei einem Text von Friedrich Dürrenmatt geholt, bei «Winterkrieg in Tibet». Dieser eher unbekannte, dystopische Text von Dürrenmatt spielt in einem Bunker, wo ein ehemaliger Soldat nach dem dritten Weltkrieg seine Erlebnisse und Eindrücke schildert.

Vororts szenischer Rundgang beginnt ganz oben auf dem Dach des Hochhauses und führt in den folgenden 2.5 Stunden hinab in die weitläufige Bunkeranlage. Wie Blitzlichter werden an den unterschiedlichen Spielorten verschiedene Aspekte des Krieges und dessen Folgen ausgeleuchtet: Abschiedszenen, exaltiertes Feiern und tanzen, weil es ja keinen Morgen geben könnte, Uniformen, Gasmasken, Nebel, Dunkelheit, Beklemmung, das Gefühl von Eingesperrtsein, von Wahnsinn und immer wieder auch Filmstationen und Live-Musik. In einem Teil der Bunker-Katakomben sind einfache Zimmer eingerichtet. Darin erzählen unterschiedliche Menschen ihre Lebensgeschichten, wobei es sich dabei um reale Lebensgeschichten handelt, denn für die Aufführung hat Vorort mit geflüchteten Menschen zusammengespannt.

«Winterkrieg im Galgenfeld» gewährt Einblick in Schlupfwinkel im Galgenfeld-Areal, die man sonst kaum erhält. Sowohl das Hochaus als auch dessen Katakomben, das kathedralhafte unterirdische Lager und der Schrottplatz bieten eine fantastische Spielkulisse, worin Vorort fantastische Bilder zu erzeugen versteht. Warme Kleidung empfiehlt sich, denn einige der Spielstätten sind draussen.