Welche Rolle haben wir in der westlichen Welt für einen jungen, modernen Mann aus Afrika vorgesehen? Und was bedeutet es, sich zu dekolonisieren, wenn man in Europa lebt? Diese und andere Fragen rund um Identität und Stereotypen verhandelt der Theaterschaffende Mbene Mwambene in seinem Stück «The Whispers».

Der 33-Jährige Mwambene ist vor drei Jahren aus Malawi in die Schweiz gekommen. Sein monologisches Ein-Mann-Stück habe er «The Whispers» (Das Geflüster) getauft, weil er darin Aspekte verhandle, über welche normalerweise nicht laut gesprochen würden, wenn man in Europa über Afrika rede. So sei die aktive Beteiligung der Schweiz am Sklavenhandel ebenso Thema wie die stereotype Erwartungshaltung, welche dunkelhäutigen Menschen gegenüber oftmals gehegt werde. Die Zuordnung dieser Identität basiere auf dem historischen Kontext und habe sich vor langer Zeit institutionalisiert und in den Köpfen der Menschen festgesetzt, sagt Mwambene. «Wenn man zum Beispiel eine afrikanische Person rennen sieht, dann denkt man hier automatisch ‚ah ja, Afrikaner können alle schnell rennen.‘ Oder sieht man eine dunkelhäutige Person in der Disko, denkt man ‚ah ja, Afrikaner haben Rhythmus und können alle gut tanzen‘. Diese Annahmen würden verhindern, dass dunkelhäutigen Menschen auch andere Fähigkeiten zugeschrieben würden.

Mbene Mwambene beleuchtet in «The Whispers» nicht nur westliche Erwartungshaltungen und Vorurteile, sondern begibt sich auch auf Spurensuche nach seinen persönlichen Wurzeln. So formuliert er auf der Bühne zum Beispiel einen Brief an seine Mutter, in welchem er von seinen Erfahrungen in Europa berichtet. «Ich beleuchte grössere und kleinere kulturelle Unterschiede, die es zwischen Malawi und der Schweiz gibt: Wie Menschen hier denken, was sie glücklich macht, sowie Dinge, welche hier komplett anders gehandhabt werden. Wenn hier zum Beispiel ein Mann seiner Schwiegermutter Küsschen gibt, dann ist das normal, in Malawi würde das als respektlose Sünde gehandelt.»

The Whispers, DO 17.1. bis SO 20.1.2019, Schlachthaus Theater