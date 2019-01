In der heutigen 10. Ausgabe von BOTZ3000 gehts nicht um die Wurst sondern um einen Cervelat-Prominenten der den weltweiten Durchbruch geschafft hat – DJ BoBo. Vergangenen Freitag war die Weltpremiere von BoBos neuer Live-Show im berühmten Europa-Park Rust. Unsere Botzer-Leandra war live vor Ort. Was bei diesem Besuch herauskam, erfährst du im Interview mit Leandra. Ausserdem hörst du an wen du dich wenden musst, wenn du gerne „ä Schwumm“ in der Aare nehmen möchtest. Dazu gibts natürlich auch wie immer unsere alternative Fakten! Durch die Sendung führen dich Ivo und Sibylle mit ausgewählter Musik locker in den Feierabend.