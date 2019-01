Der Luzerner EMM releast diesen Freitag den 18. Januar sein 6. Rap Album: Botox fürs Herz 2 und teilt dies zusammen mit uns, mit Gschächnütschlimmers ab 20.00.

Schon das Intro des Albums «Was wetsch du mir säge, Boy? Sit 17 Jahr am Rappe, das ischs halbe Läbe, Boy», zeigt deutlich, das Album wiederspiegelt das Leben und seine Lebens- aka Raperfahrung deutlich.

Und irgendwie kommt das ganze Album so Conscious daher, man fühlt sich beim Zuhören, als kenne man EMM persönlich, so real, so true talk.

«Ech bruuch eigentlech nüt meh, es Sandchorn ame Strand ide Südsee»wir freuen uns auf dich & dein Album.