Who Cares? We care! RaBe an der Tour de Lorraine

Alle Jahre wieder: Die Tour de Lorraine hilft raus aus dem Januarloch! Vom 17. bis am 20. Januar wird in den Tojos, Turnhallen und Tanzlokalen dies- und jenseits der Lorrainebrücke diskutiert, reflektiert und gefeiert.

Im Zentrum steht dieses Jahr die Care-Arbeit, also Tätigkeiten wie zum Beispiel Hausarbeit, Betreuung oder Pflege – Aufgaben, welche oft unbezahlt bleiben oder in prekären Arbeitsverhältnissen ausgeführt werden. In verschiedenen Workshops, Input-Referaten und Diskussionsrunden soll die vorhandene Praxis reflektiert oder Utopisches konkretisiert werden.

Wie immer ist auch RaBe bei der Tour de Lorraine mit am Start. Während der ganzen Woche beleuchtet das RaBe-Info täglich einen Aspekt der Care-Arbeit:

Am Samstagabend, 19. Januar 2019, sendet RaBe ab 20 Uhr aus dem Studio und führt Gespräche mit spannenden Gästen, bevor es dann bis spät in die Nacht raus ins Vergnügen geht. Von drei verschiedenen Lokalitäten berichtet RaBe live über die Highlights der Konzert- und Partynacht, welche die Tour de Lorraine abschliesst.

Wir hören uns, Take Care!