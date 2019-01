Seit zwei Jahren dominiert er weltweit die Schlagzeilen: Donald Trump. In unserer monatlichen Sendung Trumpwatch beleuchten wir, was hinter den Kulissen des grossen amerikanischen Polit-Theaters abgeht, was der sogenannte Shutdown konkret für Auswirkungen hat und analysieren die Bedeutung der ersten zwei Jahre Trump-Regentschaft.

Den Podcast der Sendung gibt es hier ab Mittag.

Spike Lee hat für den Anti-Trump-Song „Land of th Free“ von The Killers ein Video gedreht: