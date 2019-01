Paradisco – durch ein Missverständnis entstanden

Am 4. März erscheint die EP «Love is My Lifestyle» von Paradisco.

Im Interview erzählten Lea und Katharina wieso aus einem ursprünglichen Missverständnis die Band entstanden ist und wie Songs in einem Proberaum ohne Kebabnote ertüftelt werden. Die zwei Fribourgerinnen kennen sich schon lange und die Verbundenheit entdeckt man in ihrer Musik wieder.

Ihre aktuellen Lieblingssongs gibt’s in dieser coolen Playlist.

In der Sendung spielten Sie Elevator live im Radio Bern RaBe.

Sendung verpasst? Hier kannst du sie nachhören: Radieschen vom 24. Januar 2019