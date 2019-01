Die Stimmbevölkerung in der Stadt Bern muss am 10. Februar nur über eine Vorlage befinden: Über ein neues Reglement zur Planungsmehrwertabgabe. Ein komplizierter Titel und die Erläuterungen in der Broschüre, welche dem Abstimmungscouvert beigelegt ist, sind ebenfalls schwerfällig formuliert.

Das RaBe-Info verhilft zum Durchblick – ein Beitrag von Eva Rapp und Michael Spahr