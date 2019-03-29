Crisscross…Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann
CD-News – Mostly USA
EMILIE PARISIEN QUARTET: DOUBLE SCREENING (ACT) – NGUYÊN LÊ QUARTET: STREAMS (ACT) – JOE LOVANO/ MARILYN CRISPELL/ CARMEN CASTALDI: TRIO TAPESTRY (ECM) – ANDREW CYRILLE/ BILL FRISELL/ WADADA LEO SMITH: LEBROBA (ECM) – WADADA LEO SMITH: ROSA PARKS: PURE LOVE (TUM) – BEN WENDEL: THE SEASONS (MOTÉMA) – IRO HAARLA/ ULF KROKFORS/ BARRY ALTSHUL: AROUND AGAIN: THE MUSIC OF CARLA BLEY (TUM)
CD-News: Mostly USA – DO 11. April 2019, 23:00-24:00
Crisscross…Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann