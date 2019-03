Ein Speakers‘ Corner mitten in Bern!

*** English Version below ***

Speakers’ Corner „Was du der Schweiz schon immer sagen wolltest!“



Samstag, 27. April 2019, 11 bis 18 Uhr, Waisenhausplatz Bern

Beim Speakers’ Corner des Londoner Hyde Parks darf jeder ohne Anmeldung einen Vortrag zu einem beliebigen Thema halten und so die Vorbeigehenden um sich versammeln. Nach diesem Vorbild veranstaltet „vox mundi“ am 27. April 2019 auf dem Waisenhausplatz einen Speaker’s Corner zum Thema „Was du der Schweiz schon immer sagen wolltest!“

Nebst spontanen Wortbeiträgen und einem Open Call zum Mitmachen, möchten wir auch einige Special Guests-RednerInnen aus der Kultur-, Polit- und Wissenschaftsszene einladen, die sich in vorbereiteten 5-Minuten-Reden zum Thema äussern.

Ziel wäre, dass an der Veranstaltung eine möglichst bunte und diverse Crowd präsent ist. Akzente, unterschiedliche Sprachen und Backgrounds sind selbstverständlich. Nebst den Kurzvorträgen und Diskussionen gibt es Musik und Fingerfood aus aller Welt. Für die weniger Mutigen stellen wir ein schmuckes Chalet mit rot weiss karierten Vorhängen und einem integrierten Aufnahmestudio auf, in dem auch leise und schüchterne Stimmen ihren Beitrag zum Thema leisten können – in einem intimen und weniger exponierten Rahmen.

Hast du was zu sagen? Bist du dabei? Save the date!

Willst du als Special Guest auftreten? Melde dich per Mail an projekte@rabe.ch! Dir werden die Reisekosten zurückerstattet und du bekommst eine symbolische Gage.



Speakers‘ Corner „What you always wanted to say to Switzerland!“

Saturday, 27. April 2019, 11 to 18 o’clock, Waisenhausplatz Bern

At the Speakers‘ Corner of London’s Hyde Park, anyone can give a lecture on any topic without registering and gather the passers-by around them. Following this example, the multilingual show „vox mundi“ will be holding a Speaker’s Corner on April 27, 2019 on Waisenhausplatz on the theme „What you always wanted to say to Switzerland!

In addition to spontaneous speeches and an open call to join in, we would also like to invite some special guest speakers from the cultural, political and scientific scene to speak in prepared 5-minute speeches on the topic.

The aim would be to have a colourful and diverse crowd at the event. Accents, different languages and backgrounds are a matter of course. In addition to the short lectures and discussions, there will be music and finger food from all over the world. For the less courageous, we will set up a chalet with red and white chequered curtains and an integrated recording studio in which quiet and shy voices can make their contribution to the theme – in an intimate and less exposed setting.

Do you have something to say? Are you in? Save the date!

Do you want to perform as a special guest? Please send an email to projekte@rabe.ch! The travel expenses will be refunded and you will receive a symbolic fee.