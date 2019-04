Jiggy Like AIYKO: ZRH meets BRN. Outcome = FIIIIRE !

AIYKO aus Zürich ist spätestens seit letztem Herbst kein unbeschriebenes Blatt mehr bei Radio Rabe (und bestimmt auch auf nationaler Ebene). Unter Vertrag bei der Musikvertrieb AG | MUVE Recordings, konnte er unter dem selben Dach zu weiteren vielversprechenden Acts stossen. Im oberen Video hast Du die Gelegenheit eine solide Live Performance seines (noch) unveröffentlichten Tracks „Before My Time Is Up“ zu erleben. Zudem erscheint morgen seine neuste Single namens „HOTBOX“, die auf BLK OUT Radio World Premiere feiern durfte ! Den ganzen Song wie auch die komplette Sendung, hörst Du im unten eingeblendeten Player. Press play & enjoy !