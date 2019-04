The Hottest morning Show In Town

Playlist vom 10.04.19, Der Morgen



Le Roi Angus – Brisbane Epidermique

Les Vilars – Celle Qu’ils N’Auront Pas

Ilgen-Nur – Matter Of Time

Calexico and Iron & Wine – Father Mountain

Joanna Newsom – Peach Plum Pear

Cage The Elephant, Beck – Night Running

Nick Waterhouse – Song For Winners

Félicien LiA – L’Humeur Des Marées

The Baggios – Caldeirão Das Bruxas

Abwärts – Japan

The Sorcerers – Elephant

Trio Toffa – Azonté

Nihiloxica – Endongo

KOKOKO! – Tokoliana

Rincon Sapiência – Meu Bloco

Gaddafi Gals – Gaze

Noname – Song 32

Obongjayar – Frens

Mr Raoul K & Rancido – Tamale (feat. Sona Diabate)

Kamaal Williams – Snitches Brew (feat. Mansur Brown)

Zoë Mc Pherson – Sabotage Story (Unknot Opening)

Mulatu Astatke – Yegelle Tezeta

Dur-Dur Band – Yabaal

Bison & Squareffekt – Voyager

Tal National – Belles Reines

Hailu Mergia & The Walias – Tche Belew

Cody Currie – Dynamite

Nu Guinea – Ddoje Facce

Jenny Nevasco – Crazy Music

UA – Teach Me Lord (Al-Tone Edits)

K.I.D. – Hupendi Muziki Wangu? (You Don’t Like My Music)

Dolphin Flight – Black Bird

Hamid El Shaery – Ayonha

Beirut – Corfu

Ahmed Fakroun – Yo Son (Edit De Prince Language)

Rodrigo Amarante – Tuyo

Idris Muhammad – Turn This Mutha Out