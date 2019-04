Abbazappa`s Musikperlen 16.04.2019

136 Sendung 16.04.019 Musikperlen aus meinen Archiv

Gespielte Lieder

01 The Rolling Stones – Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker1975)

02 Captain Beefheart ~ Diddy Wah Diddy(1984)

03 Ty Segall Band Diddy Wah Diddy(2012)

04 Dale Hawkins – Oh! Suzie-Q(1958)

05 Jose Feliciano – Susie Q(1971)

06 ABBA – S.O.S. (1975)

07 Portishead – SOS(2015)

08 Graham Parker + The Rumour – Back To School Days(1976)

09 Graham Parker – Girl In Need(2018)

10 Jeff Beck – Come Dancing(1976)

11 Brinsley Schwarz – Cruel To Be Kind(1974)

12 Job 2 Do – Doo Doo Doo(2005)

13 B52s – Planet Claire(1979)

14 Ron Gallo – Love Supreme (Work Together!2018)

15 Wall Of Voodoo – Mexican Radio(1982)