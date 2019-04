Playlist 16.4.19

Track / Artist / Album, Release / Lable,Distributer / Year

Tedium / Arrangement / Single / ???

Cold Vein / The Pro-Teens / Single / Collage of Knowledge / 2019

Blue Tongue / Clever Austin / Pareidolia / Touching Bass / 2019

Sweet Power Your Embrace / Lance Ferguson’s Rare Groove Spectrum / Lance Ferguson / Freestyle Records / 2019

Say Something Nice To Me / Bobby Kline / 7″ / MB Records / 1967

Heart Your Made Of Stone / Magnetics / 7″ / Bonnie Records / 1965

Soul Step / The Dogs / 7″ / Treasure / 1967

I’m Coming Over / Johnny Honeycut / 7″ / Triode Records / Unknown

Baby Come On / Afro Boogie Disco Edits Vol. 1 / Mukat Edits / 2012

With You feat. Joyce Wrice / Devin Morrison / Bussin / Nothing But Net / 2019

Alice Clarck / Never Did I Stop Loving You / Alice Clarck / Original Release on Mainstream Records 1972 Reissue on Wewantsounds 2019

Dream Baby Dream / Suicide / 7″ / Island Records / 1979

The Modern Dance / Pere Ubu / The Modern Dance / Blanck Records / 1978

G.L.O.B.I. / Lina and the Tiger / To The Heart To The Hood / Subversive Records / 2018

Paradise / Nilüfer Yanya / Paradise / Miss Universe / ATO Records / 2019

Stranger’s Kiss (Duet With Angle Wilson) / Alex Cameron / Forced Witness / Secretly Canadian / 2017

In Your Eyes / BADBADNOTGOOD / IV / Innovative Leisure Records / 2016

Money Trees / Kendrick Lamar / good kid, m.A.A.d city / Top Dawg Entertainment / 2012

The Architect / Lazy Grey / The Underestimated / Lesser Known / 2018

Dope Pushers / Illa Ghee, Rim / Suede Cigarettes / Tuff Kong Records / 2019

Escort Extortion / Jimmie D / Garbage Music For Trust Fund Babys / Not On Lable / 2018

Make Me Feel / Janelle Monàe / Dirty Computer / Bad Boy Recordings LLC / 2018

Almeda / Solange / When I Get Home / Columbia / 2019

Insalar / Kalben / sonsuza Kadar / Garaj / 2017

Sehr-i Yar / No Land / Pusulasi Kaybolmus / Pusula Plak / 2019

Abu Ali / Ziad Rahbani / Single / Relax In Music / 1996

Nganshé / Mbongwana Star / From Kinshasa / World Circuit / 2015

Dieuleul-Dieuleul / Aby Ngana Diop / Liital / Awesome Tapes From Africa / 2014

Afe Ato Yen Bio / De Frank Professionals / De Frank Professionals / Anopa Nsonoma / 1978

Arbina / Noura Mint Semymali / Arbina / Glitterbeats Records / 2016

Son Kunda / Susso / Keira / Soundway Recordings / 2016

Get You feat. Kali Uchis / Daniel Caesar / Freudian / Golden Child Reordings / 2017

Dysfunctional feat VanJess / Kaytranada / Sigle / RCA Records / 2019

Wonky, Wonky, Wonky / Passarani / Analog Fingerprints Vol. 1/ Numbers / 2017

Youngman / Your Planet Is Next / Laid Back EP / Studio Barnhaus / 2018